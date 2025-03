Convincono turista a fare due bonifici da più di 25.000 euro

I Carabinieri di Madonna di Campiglio hanno denunciato per truffa aggravata ai danni di un imprenditore ligure due ragazzi, fra i venti e i trent'anni, non del posto. Tutto ha avuto inizio venerdì scorso, quando l'imprenditore si trovava in vacanza a Campiglio. Il turista, dopo aver ricevuto sul proprio cellulare un messaggio che lo informava dell'esistenza di un bonifico di cospicuo valore in procinto di essere inviato dal proprio conto corrente ad un conto estero e che lo invitava quindi a chiamare un numero di telefono per bloccare tale transazione, si è fatto convincere dal suo interlocutore telefonico, presentatosi falsamente come un operatore di banca, ad eseguire una serie di operazioni attraverso il proprio telefono cellulare. Il falso operatore bancario ha ingannato l'imprenditore, facendogli effettuare inconsapevolmente due bonifici bancari istantanei, per un valore di oltre 25.000 euro, a beneficio di due conti correnti accesi su una banca virtuale.

L'uomo ha denunciato subito l'accaduto ed i Carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo dei conti correnti sui quali erano stati effettuati i due bonifici istantanei, nella speranza di recuperare almeno parte della somma. In realtà, grazie a tale sequestro i Carabinieri riuscivano a bloccare i due conti correnti prima che gli stessi potessero essere svuotati dai due malfattori, recuperando quindi l'intera somma versata dall'imprenditore ligure, la quale verrà restituita al legittimo proprietario.



