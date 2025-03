Bolzano, minacce morte al centro commerciale, straniero espulso

Denuncia per minaccia aggravata, revoca del permesso di soggiorno e espulsione dal territorio nazionale per un cittadino straniero di 28 anni per aver minacciato di morte gli addetti alla vigilanza di un centro commerciale di Bolzano.

L'uomo, con cittadinanza del Marocco e con precedenti penali e/o di Polizia per lesioni personali volontarie e furto, è stato fermato dagli agenti delle Volanti poco lontano da dove erano avvenuti i fatti, segnalati attraverso il 112 Nue. Si parlava di un "individuo in atteggiamenti sospetti che si stava aggirando all'interno di un centro commerciale" e che nel frattempo, inseguito dal personale della vigilanza, si era dato alla fuga.

A. Z., queste le iniziali dell'immigrato con credenziali regolari e già ospite del Centro emergenza freddo di via Comini, non aveva reagito bene alla richiesta di motivare la sua presenza nel centro commerciale e aveva minacciato uno degli addetti alla vigilanza mimando il gesto del taglio della gola, facendo ritenere di essere armato di coltello.

Accompagnato in Questura, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per minaccia aggravata e il questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione della gravità dell'accaduto e dei precedenti, ha disposto sia la revoca del permesso di soggiorno e emesso il decreto di espulsione.



