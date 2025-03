TAA, nei primi 9 mesi del 2024 mutui casa per 605,6 milioni

Nel primi nove mesi del 2024 in Trentino Alto Adige i finanziamenti ricevuti dalle famiglie per l'acquisto della casa sono cresciuti più della media nazionale, ossia del 2,2% (pari a 13,1 milioni di euro aggiuntivi rispetto allo stesso periodo del 2023) contro lo 0,7%. Lo rivela lo studio di Kìron Partner Spa, che ha elaborato il report "Banche e istituzioni finanziarie" aggiornato dalla Banca d'Italia.

In regione, le famiglie hanno beneficiato di mutui per comprare un'abitazione pari a 217,3 milioni di euro, una somma che colloca il Trentino Alto Adige al 12/o posto per totale erogato in Italia. Per numero di abitanti è 16/o, mentre per reddito pro capite è secondo dietro alla Lombardia.

Il totale erogato a livello regionale tra gennaio e settembre è stato di 605,6 milioni di euro, ossia l'1,98% del totale nazionale, in linea con il dato sulla popolazione residente, che rappresenta circa l'1,85% di quella italiana.

Nel terzo trimestre, tuttavia, ci sono state differenze importanti fra le due province. In quella di Bolzano, dove sono stati concessi mutui per 107,7 milioni (325,2 tra gennaio e settembre), è stata rilevata una flessione del 3,3% (+0,4% nei nove mesi). Con 109,6 milioni di finanziamenti, in quella di Trento tra luglio e settembre è stata contabilizzata una crescita del 14,4%. Nell'arco dei 9 mesi sono stati assegnati 280,4 milioni (+4,4%).



