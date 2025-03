Spento dai dipendenti incendio in stabilimento di Termeno

Tre lavoratori sono rimasti leggermente feriti in un incendio in un'azienda della zona artigianale di Termeno. In un magazzino, hanno preso fuoco diversi pallet di pannelli isolanti e ciò ha attivato il livello di allarme più alto di "incendio grave".

Quando, però, i vigili del fuoco di Termeno sono arrivati sul posto, i dipendenti dell'azienda avevano già iniziato a spegnere le fiamme, circoscrivendo il rogo. I vigili del fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento, liberato il magazzino dal fumo e portato all'esterno il materiale bruciato. Il tetto del magazzino è stato ispezionato con una scala girevole per escludere la possibilità di ulteriori fonti di incendio. Il rogo è stato quindi dichiarato "spento".

Tre persone con sospetta leggera intossicazione da fumo sono state portate in ospedale dalla Croce Bianca per un controllo.

Oltre ai vigili del fuoco locali, che hanno impiegato la scala girevole dei vigili del fuoco volontari di Laives, sono intervenuti i carabinieri e la Croce bianca della Bassa Atesina.

I vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano indagheranno sulle cause dell'incendio.



