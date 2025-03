Operazione Ros contro la 'ndrangheta, 17 arresti

I carabinieri del Ros, con l'ausilio di quelli del Comando provinciale di Crotone e dello Squadrone eliportato "Cacciatori", hanno eseguito nelle aree di Crotone, Milano, Verona, Bolzano, Napoli, Perugia e Caltanissetta, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro nei confronti di 17 persone. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo 'ndranghetistico, e altri reati, tra i quali estorsione, usura e reati in materia di armi, tutti con l'aggravante mafiosa.

La misura cautelare è stata emessa su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, a conclusione di una attività di coordinamento svolto tramite la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con le Procure Distrettuali di Trento e di Venezia.

Contestualmente agli arresti è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Dda di Trento nei confronti di 9 soggetti e delle società a loro riconducibili, nel procedimento collegato con quello catanzarese.

I particolari dell'operazione, denominata Blizzard - Folgore, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11.00 alla Procura della Repubblica di Catanzaro.





