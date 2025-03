Malumori nell'Euregio per il concorso "Prima la musica"

Malumori nell'Euregio, l'Alto Adige vuole uscire dal concorso per giovani talenti "Prima la musica", annuncia la Tiroler Tageszeitung. La competizione esiste dal 2006. All'ultima edizione, pochi giorni fa a Landeck in Tirolo, hanno partecipato oltre 900 giovani musicisti, tra loro 288 altoatesini. Ora però Bolzano, scrive il giornale austriaco, Bolzano si vorrebbe chiamare fuori perché l'impegno organizzativo viene giudicato eccessivo. Innsbruck, sottolineando l'importanza del concorso, insiste invece per garantire la 30/a edizione nel 2026.

La questione - prosegue la Tiroler Tageszeitung - sarà discussa dai due governatori Anton Mattle e Arno Kompatscher. Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano è atteso nei prossimi giorni a Vienna per un incontro con il nuovo governo austriaco. Nella capitale si parlerà delle trattative per il ripristino delle competenze d'autonomia perse con delle sentenza della Consulta e ovviamente dell'annosa questione del transito di mezzi pesanti lungo l'asse del Brennero.



