Investimento in piazza Mazzini, camionista a processo

È stato rinviato a giudizio per omicidio colposo il camionista trentino al volante della betoniera che il 24 novembre 2022, in piazza Mazzini a Bolzano, investì e uccise Margherita Giordano, insegnante di 34 anni, che stava attraversando l'incrocio in bicicletta. In base a quanto ricostruito dalla Procura, pare che la donna sia passata con il rosso, ma secondo il consulente dell'accusa ci sarebbe stata una componente di corresponsabilità da parte del camionista. Una tesi che l'avvocato difensore, Marco Mayr, definisce "infondata". Al processo, che inizierà il 24 giugno, sarà parte civile il fidanzato della vittima.



