Dilemma ballo Wissnight a Bolzano per misure anti-sballo

Le misure anti-sballo, introdotte dopo gli ultimi eccessi di alcol tra minori a feste e balli in Alto Adige, ha messo gli organizzatori del ballo di maturità Wissnight davanti a un dilemma. I maturandi del liceo scientifico tedesco di Bolzano tradizionalmente fanno entrare anche i 14 e i 15enni, mentre gli altri Maturabälle in linea di massima sono vietati agli under 16.

Dopo il maxi-intervento dei soccorritori sabato scorso a Sarentino, si delineava un giro di vite, ma nel frattempo tra i 250 e 300 biglietti erano stati già venduti agli under 16. Ora spetta al sindaco Renzo Caramaschi stabilire gli esatti paletti con un'ordinanza, che è attesa entro domani. Non è infatti escluso - apprende l'ANSA - che i 14 e 15enni, già in possesso di un biglietto, possano entrare, ma accompagnati da un genitore. "Va garantita la sicurezza nella bellezza della festa", commenta il primo cittadino. Sarà poi il questore Paolo Sartori a emettere un'ordinanza sulle misure di sicurezza, ovvero numero di forze dell'ordine, security e adulti presenti nel settore discoteca.

Sono comunque certi serrati controlli all'ingresso e all'interno della Fiera per impedire nuovi eccessi di alcol. La somministrazione di alcol a under 16 rappresenta un reato penale.



