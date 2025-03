Cari Bolzano, il Cda propone un dividendo da 30 milioni

Il consiglio d'amministrazione della Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano ha approvato la bozza di bilancio individuale e consolidato 2024 che comprende, per la prima volta, la "Rendicontazione di sostenibilità". Il progetto di bilancio d'esercizio individuale 2024 prevede la distribuzione di un dividendo per un importo pari a 30 milioni di euro che si aggiunge al dividendo in acconto pari a 6 milioni di euro distribuito a novembre 2024.

Il dividendo complessivo che verrà distribuito, con riferimento all'utile 2024, ammonterà, quindi, a 36 milioni di euro (0,603 euro per azione). La proposta verrà presentata all'assemblea degli azionisti che si terrà martedì 15 aprile 2025.



