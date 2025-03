L'intelligenza artificiale avvicina gli utenti alla Provincia

Interpretare normative e gestire le procedure è da oggi più facile per gli utenti, grazie anche ai nuovi servizi digitali della pubblica amministrazione trentina e all'intelligenza artificiale. La conferma arriva dall'esperienza degli oltre 800 candidati che hanno inviato la propria domanda d'iscrizione al concorso per collaboratore scolastico, il cui termine è scaduto negli scorsi giorni. I candidati hanno beneficiato della chatbot, integrata con l'intelligenza artificiale, che ha consentito di poter contare su un supporto online, disponibile 24 ore su 24, in relazione ad aspetti procedurali e normativi del bando.

Il servizio, attivato in forma sperimentale, è stato sviluppato da Trentino Digitale in accordo con il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, ed ha portato a risultati concreti sintetizzati in "minori tempi per la compilazione delle domande" e "diminuzione del numero di richieste di supporto telefonico".

Sono state avviate poco meno di 1.300 conversazioni con la chatbot, in gran parte dei casi risolutive, a fronte di circa 800 domande di iscrizione al concorso inviate, con successo, online. In soli 32 casi, dopo tre inviti a riformulare la domanda, la chatbot ha suggerito all'utente di contattare l'operatore.

"L'uso dell'intelligenza artificiale in questo progetto dimostra come le nuove tecnologie possano rendere più efficiente ed efficace l'interazione tra cittadini e istituzioni - ha commentato il direttore generale di Trentino Digitale, Kussai Shahin - Grazie al monitoraggio continuo e all'ottimizzazione del sistema, possiamo garantire un servizio sempre più rispondente alle esigenze degli enti e degli utenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA