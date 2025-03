Auto esce di strada a Rasun, grave il conducente

Grave incidente sulla strada che porta ad Anterselva ieri sera. A Rasun di Sopra una macchina, per cause da chiarire, è uscita di strada e si è ribaltata più volte. Il conducente, un 45enne del posto, è rimasto incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno operato per estrarre il ferito dalle macchine con le pinze idrauliche e hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata dall'incidente. L'uomo è stato trasportato in ospedale di Brunico con ferite gravi, ma non è in pericolo di vita.



