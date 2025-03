Sci: Campionati Csi; è dominio dei Team di Bergamo

Le Dolomiti del Brenta applaudono i 18 campioni nazionali di sci del Csi laureatisi ad Andalo dopo tre giorni di gare, disputate sulle ottime piste della Paganella Ski Area. Tra di essi in 6 hanno meno di 12 anni e hanno gareggiato tra i 258 iscritti nelle categorie del Trofeo Baby, con una prima prova di Gimkana, una seconda di slalom speciale con palo 'nano' e una terza, finale di gigante. Gli altri 12 sono invece tutti i vincitori del Trofeo Gold, riservato dopo il gigante di apertura ai più veloci tra i 288 sciatori finalisti, trovatisi venerdì mattina al cancelletto di partenza trentino, e a fine campionato, oggi, con il miglior tempo complessivo nella combinata (speciale+gigante) andata in scena sulla pista Traliccio ieri e sulla S. Antonio oggi.

Al traguardo finale del Campionato Nazionale di sci alpino Csi, realizzati in collaborazione con Trentino Marketing, con il contributo della Provincia Autonoma di Trento, tempi e classifiche alla mano, fanno festa alla grande gli sci club orobici. Il comitato di Bergamo, ad Andalo presente con 18 sci club (di cui 16 a medaglia) porta il tricolore in diverse sue valli. Il Trofeo più ambito, quello della classifica finale generale del SuperTeam, ancora una volta sorride allo Sci Club Free Mountain. Argento al Rovetta e bronzo al Play Sport Academy, le tre società prime nell'ordine anche nel Trofeo giovanile YoungTeam. A seguire altre quattro società bergamasche: Mountain Ski Team, Scalve Ski Moving, Sci Club Presolana Monte Pora, Sci Club Lizzola.

Quanto a medaglie, sempre Bergamo in testa. Ma qui è lo Sci Club Rovetta primo, con 9 metalli al collo, davanti ai 6 ottenuti dagli slalomisti del Mountain Ski Team e ai 5 atleti sul podio con la tuta dello Sci Club Valle di Scalve. Dietro a Bergamo nel medagliere sciistico per comitati si piazzano Verona, Fermo, Feltre, Bilella e Reggio Emilia. A premiare i neo campioni nazionali c'era il presidente nazionale Vittorio Bosio.



