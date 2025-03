Verdi a Bolzano per 'trasparenza, rispetto e sostenibilità'

I Verdi hanno presentano i loro 45 candidati e candidate per le Comunali del 4 maggio a Bolzano. 40 sono dei Verdi e 5 della Sinistra con cui i Verdi hanno stretto un'alleanza in vista delle comunali. La candidata più giovane è l'interprete-traduttrice Marcella Faccini (27 anni), mentre la più anziana è l'insegnante in pensione e volontaria Carla Leverato (91 anni). I temi sono "trasparenza, rispetto e sostenibilità". La capolista Chiara Rabini "Speriamo di poter incrementare le elette verdi in Consiglio comunale e di portare in questa campagna la voce e i temi legati ai diritti e ai bisogni delle donne", ha dichiarato la capolista Chiara Rabini. "La nostra lista rinnovata, femminista, plurilingue, intergenerazionale è unita da forti valori condivisi di giustizia sociale, equità, concreta solidarietà, inclusione, lotta alle discriminazioni, tutela del territorio e ambiente. Con nuove competenze e nuove idee vogliamo far avanzare Bolzano, garantire il diritto all'abitare a prezzi accessibili investendo nell'edilizia sociale e recuperando appartamenti vuoti e una transizione energetica equa, sostenibile e a prezzi accessibili" ha continuato Rabini.

Luca Di Biasio ha aggiunto "Alle prossime elezioni, Sinistra die Linke si presenta con un chiaro obiettivo: costruire una città più giusta, solidale e inclusiva per tutti. In lista con i Verdi Grüne Vërc, ci batteremo per i diritti dei più fragili, la casa e il lavoro, contro ogni forma di discriminazione e ingiustizia sociale. Siamo dalla parte di chi lotta per un futuro migliore, senza compromessi."



