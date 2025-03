Team K, 'noi riflesso di una società bolzanina inclusiva'

l Team K ha presentato la propria lista di candidate e candidati per le elezioni comunali di Bolzano del 4 maggio 2025. La lista, composta da 37 persone, "rappresenta tutti i quartieri e le diverse comunità della città, incarnando un ponte tra esperienza e novità nonché generi e generazioni".

"La nostra squadra vuol essere il riflesso di una società bolzanina inclusiva, plurale e orientata al futuro. Abbiamo costruito una lista che combina competenza e freschezza, garantendo una rappresentanza autentica e vicina ai bisogni della città", ha dichiarato il candidato sindaco Matthias Cologna nel corso della conferenza stampa in piazza San Vigilio ad Aslago.

I punti cardine del Team K per Bolzano sono: una città accessibile e sostenibile, una città sicura, un'amministrazione coraggiosa e trasparente e un luogo di cultura, innovazione e inclusione.



