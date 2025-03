Svp sospende il limite dei mandati per i suoi sindaci

Il congresso della Svp, riunitosi nel pomeriggio a Merano, ha ratificato con sette astensioni e nessun voto contrario la modifica dello Statuto del partito di raccolta dei sudtirolesi per consentire ai sindaci di candidarsi per un terzo mandato. Il 4 maggio si vota infatti in 111 Comuni altoatesini e 25 sindaci, secondo la legge elettorale regionale, possono ricandidarsi, mentre il regolamento interno della Volkspartei lo avrebbe vietato. E' stato così scongiurato il rischio di candidature con delle liste ad hoc.

Il congresso ha anche benedetto, senza dibattito, il cambio di nome dell'ala sociale del partito da "Arbeitnehmer" in "Soziale Mitte".



