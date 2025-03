Steger (Svp), 'il mondo sta vivendo uno spostamento tettonico'

"Stiamo vivendo uno spostamento tettonico": lo ha detto, in riferimento all'attuale situazione internazionale, il presidente della Svp Dieter Steger durante il suo 67/o congresso a Merano. "Siamo con l'Ucraina e il suo popolo, che combatte con incredibile coraggio per la libertà e i diritti umani", ha ribadito il deputato. "Noi sudtirolesi - ha aggiunto - sappiamo cosa significa finire al centro degli interessi politici e di potere".

Steger ha poi posto l'attenzione sui temi sicurezza ("abbiamo il diritto di sentirci sicuri a qualsiasi ora") e casa ("deve essere accessibile per ogni sudtirolese"), sostenibilità e formazione ("le fondamenta dell'identità di una minoranza").

Il presidente della Volkspartei è stato interrotto dall'applauso dei delegati ricordando l'impegno del governatore Arno Kompatscher per lo sviluppo dello Statuto d'autonomia.

"Raccogliamo i fiori lungo la strada, a volta solo uno, a volta un mazzo, come ci è stato insegnato dai nostri padri Magnago e Riz. Non molleremo", ha proseguito. "La storia ci ha insegnato che uniti siamo forti".



