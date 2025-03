Arge Alp: protetto tirolese su IA e la selvicoltura

Aumento delle temperature, periodi di siccità e fenomeni meteorologici estremi: i cambiamenti climatici stanno avendo un impatto massiccio anche sulle foreste montane alpine. I danni alle foreste su larga scala si verificano sempre più spesso e sono necessari grandi sforzi per ripristinarle. Nell'ambito della Comunità di lavoro delle regioni alpine Arge Alp, i dieci territori membri stanno affrontando insieme questa sfida. Dopo il completamento con successo del progetto "Specie arboree rispettose del clima per le foreste montane delle regioni Arge Alp", lanciato nel 2021 sempre su iniziativa del Tirolo, che ha consentito di piantare 5.000 alberi adatti al clima, cioè più resistenti, in tutta l'Arge Alp, è stato avviato un progetto di follow-up a cui prende parte anche la Provincia autonoma di Trento attraverso il Servizio Foreste.

L'attenzione è rivolta all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, come robot e droni. Con il loro aiuto, le aree a rischio saranno riconosciute tempestivamente e riforestate in modo mirato. Il progetto triennale è guidato dal Gruppo forestale del Land Tirolo, mentre i fondi stanziati per il progetto, che ammontano a 100.000 euro, sono in capo a tutti i territori Arge Alp. L'evento di avvio si è svolto di recente alla presenza di circa 20 partecipanti delle regioni e delle Province autonome che fanno parte della Comunità di lavoro.

"I cambiamenti climatici pongono enormi sfide alle nostre foreste di montagna e le condizioni sono in continuo mutamento.

Lo scambio transfrontaliero di specie arboree rispettose del clima ha dimostrato la sua validità e sarà quindi ulteriormente intensificato. Tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale aprono possibilità completamente nuove nel settore forestale, che dobbiamo perseguire: che si tratti di raccolta di semi, rimboschimento o controllo dei parassiti, sono convinto che possiamo trovare soluzioni attraverso l'uso mirato di tecnologie moderne che renderanno i nostri ecosistemi forestali più resistenti e ne garantiranno il futuro a lungo termine", sottolinea Josef Geisler, vicepresidente del Land Tirolo con deleghe alle foreste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA