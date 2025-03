Amici in ferie rubano sci in Alta Pusteria, denunciati per furto

"Notte da leoni" con denuncia per furto aggravato per cinque amici veronesi in vacanza in Alta Pusteria. I Carabinieri di Sesto hanno identificato il gruppo che, nei giorni scorsi, dopo avevano festeggiato presso il Max Alm, famoso locale del comprensorio sciistico 3Cime Dolomiti, aveva deciso di impossessarsi di un paio di sci del valore di 1.000 euro lasciati nelle rastrelliere esterne.

Dopo averli presi, tuttavia, i cinque si erano resi conto della presenza dei sistemi di videosorveglianza e, hanno fatto sapere i militari, "avevano cercato itinerari alternativi al fine di non farsi" riprendere. I Carabinieri li hanno identificati grazie a a una telecamera posta in maniera defilata.

Il gruppo di amici è stato poi intercettato in seguito a accertamenti incrociati: l'attrezzatura da sci è stata restituita al legittimo proprietario, un dipendente della società 3Cime Spa, mentre a carico dei cinque turisti veronesi è scattata una denuncia a piede libero per "furto aggravato in concorso".



