Sventato furto in abitazione a Bolzano, denunciate due giovani

Una pattuglia in borghese della Polizia di Stato di Bolzano ha sventato un furto in appartamento, denunciando alla Procure della Repubblica due giovani di origine croata, rispettivamente di 19 e 17 anni, per tentato furto in abitazione in concorso e per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Una delle due ragazze - informa la Questura - è stata denunciata per ricettazione, mentre la minore per possesso di un documento falso.

Le due ragazze, con numerosi precedenti penali per furto aggravato, sono state notate in via Firenze, nel capoluogo altoatesino, mentre cercavano di introdursi in un cortile privato. Accortesi di essere state notate, hanno poi cercato di allontanarsi in direzione di via Roma. Gli agenti in borghese hanno chiesto il supporto dei colleghi della squadra Volanti, che hanno bloccato le due giovani e le hanno sottoposte a controllo. Le due, residenti a Torino, sono state trovate trovate in possesso di diversi cacciaviti, una chiave inglese ed una lastra in plastica usata per aprire porte blindate. La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso la stanza in cui erano ospiti ha consentito di rinvenire e sequestrare 1.700 euro in contanti e un documento di identità falso.

Il questore Paolo Sartori, in considerazione di quanto emerso dalle attività di Polizia, ha emesso nei confronti della maggiorenne la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi quattro anni.



