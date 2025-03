Mottarone: Leitner, bene la richiesta del pm per Seeber

In relazione alla richiesta del pubblico ministero di archiviare la posizione del presidente e della società, Anton Seeber, Leitner accoglie "con grande soddisfazione una decisione auspicata sin dalle primissime fasi del procedimento". Per quanto concerne il residuo di imputazione a carico delle altre figure dirigenziali ancora coinvolte, l'azienda rimarca "il suo dispiacere per la mancata archiviazione anche di queste posizioni, rinnovando al tempo stesso la propria fiducia nell'operato della magistratura, certa di poter chiarire sin dalle prossime fasi dell'iter giudiziario le totali estraneità dei propri dirigenti ai fatti contestati e la correttezza del loro operato", conclude l'azienda altoatesina.



