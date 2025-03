Due iniziative per proteggere i ghiacciai del Trentino

In occasione della Giornata mondiale dei ghiacciai, il Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia di Trento ed altre realtà lcaoli hanno promosso due iniziative sull'importanza dei ghiacciai trentini e sulla necessità di proteggerli. Da un lato - informa una nota - sono stati installati poster informativi ai piedi di quattro ghiacciai, per evidenziarne l'evoluzione attraverso le immagini storiche. Dall'altro, il Parco Nazionale dello Stelvio si prepara ad aprire il Centro glaciologico Careser, "Con queste iniziative, vogliamo sensibilizzare la comunità locale e i visitatori sul valore unico dei nostri ghiacciai, che rappresentano una risorsa naturale fondamentale per l'equilibrio delle nostre montagne. Si tratta di occasioni importanti per conoscere più da vicino questi ambienti straordinari e per promuovere una maggiore consapevolezza sulla loro tutela", ha affermato l'assessore provinciale all'ambiente, Giulia Zanotelli.

Il Centro glaciologico Careser, promosso dal Parco nazionale dello Stelvio, sarà inaugurato il 4 luglio 2025. Situato presso l'omonima diga, a 2.600 metri di altitudine, il centro rappresenterà un punto di riferimento per la comprensione dei ghiacciai e delle loro caratteristiche, nonché delle trasformazioni che hanno subito nel corso degli anni.

L'iniziativa nasce da un'idea della Commissione glaciologica della Società degli alpinisti Tridentini, condivisa dal Comitato provinciale del parco. Alla realizzazione del centro hanno contribuito anche le strutture provinciali del Dipartimento protezione civile foreste e fauna (Servizio geologico, Servizio prevenzione rischi e Cue), l'Agenzia provinciale protezione ambiente, l'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, il Muse e la Fondazione museo storico del Trentino.

Per quanto riguarda, invece, le tabelle informative sono state istallate, grazie alla collaborazione con le società concessionarie degli impianti di risalita, nelle località di Pejo, Pinzolo, della Marmolada e della Presena. Le immagini documentano l'evidente riduzione dei ghiacciai nel corso del tempo.



