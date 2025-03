Dopo 3 anni Seppi lascia la guida degli Schützen altoatesini

Dopo quasi tre anni alla guida degli Schützen altoatesini Roland Seppi annuncia che non si ricandiderà per un ulteriore mandato come comandante provinciale. "Mi sono preso il tempo necessario per prendere una decisione ponderata sulla possibilità di ricandidarmi.

Chiedo la vostra comprensione", scrive Seppi in un comunicato stampa. L'Assemblea degli Cappelli piumati sarà quindi chiamata a eleggere un nuovo comandante il 3 maggio.

"La mia azienda e la mia famiglia hanno bisogno di tutta la mia attenzione, in quanto qui si stanno assicurando le basi del nostro futuro. La rielezione a comandante provinciale sarebbe un compito onorevole al servizio degli Schützen e un prezioso contributo per il volontariato, soprattutto in questi tempi difficili per l'Alto Adige. Mi sarebbe piaciuto continuare a far parte di questo per il nostro movimento", afferma Seppi.



