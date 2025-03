Bbt, inaugurato il nuovo infopoint alla stazione di Bronzolo

Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider e l'assessore alle opere pubbliche Christian Bianchi, hanno inaugurato il nuovo infopoint dell'Osservatorio del Tunnel di Base del Brennero (Bbt) presso la stazione ferroviaria di Bronzolo. L'Osservatorio, istituzione congiunta della Provincia e delle Comunità comprensoriali della Valle Isarco, Alta val d'Isarco, Salto-Sciliar e Oltradige-Bassa Atesina, è responsabile della gestione del punto informativo. L'obiettivo è quello di fornire ai cittadini informazioni e di creare uno spazio di condivisione centralizzato per gli incontri relativi al progetto Bbt.

Alla cerimonia di apertura, il presidente Kompatscher ha sottolineato l'importanza transfrontaliera dell'opera. "Il Tunnel di Base del Brennero è un progetto essenziale per la gestione del traffico transfrontaliero lungo l'intero corridoio del Brennero. L'Alto Adige beneficerà in modo significativo di quest'opera, che renderà il trasporto transalpino più efficiente e sostenibile a lungo termine".

"Grazie alla nostra esperienza con l'infopoint Bbt a Fortezza, sappiamo che i grandi progetti vengono accettati meglio quando le persone sono ben informate. Con il Bbt, in particolare, prima dell'inizio della costruzione c'erano alcune perplessità che non si sono concretizzate. In tempi in cui le fake news si diffondono rapidamente 'i fatti' sono più importanti che mai", ha detto l'assessore Alfreider.

In occasione dell'inaugurazione sono state presentate nel dettaglio le procedure di pianificazione e approvazione, nonché la partecipazione pubblica alla costruzione del lotto 2. È stato, altresì, chiarito come il progetto possa essere costantemente migliorato nel corso della cosiddetta "gara d'appalto funzionale".



