Sotto controllo l'incendio alla cooperativa frutticola di Lasa

Grazie al massicio intervento dei vigili del fuoco da tutto il circondario della Val Venosta l'incendio al consorzio ortofrutticolo Alpe di Lasa è sotto controllo. In fiamme il tetto dell'edificio coperto da un impianto fotovoltaico. Vista l'energia che si sprigiona dai pannelli sottoposti alla luce del sole, anche staccando i cavi elettrici, i vigili del fuoco devono agire con particolari precauzioni.

Il rapido intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti dell'edificio. Le operazioni di post-spegnimento e controllo di eventuali focolai sono ancora in atto.

Sul posto è giunto un funzionario del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per un sopralluogo per chiarire le cause dell'incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA