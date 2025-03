Sabato congresso Svp per sospendere il limite dei mandati

E' in programma sabato 22 marzo alle ore 16 al Kursaal di Merano il 67esimo Congresso della Svp.

L'assemblea è stata convocata nel giro di pochi giorni, soprattutto per fare ratificare ai delegati la sospensione del limite dei mandati per i sindaci. Il 4 maggio si vota infatti in 111 comuni altoatesini e 25 sindaci, secondo la legge elettorale locale, possono candidarsi per un terzo mandato, ma non secondo il regolamento interno della Volkspartei. Almeno una parte di questi primi cittadini rischiava di presentarsi autonomamente con delle liste ad hoc.

Il programma prevede l'intervento del presidente Svp, il parlamentare Dieter Steger, che parlerà del tema "Alto Adige al bivio", mentre il governatore Arno Kompatscher incentrerà in suo intervento sul tema "Responsabilità per l'Alto Adige". Proprio oggi il presidente della Provincia autonoma, assieme al collega trentino Maurizio Fugatti, incontra a Roma il ministro Roberto Calderoli per superare lo stallo nella trattativa sulla riforma dell'autonomia e sul ripristino delle competenze perse.

Il segretario del partito di raccolta dei sudtirolesi Harald Stauder nella sua relazione lancerà invece la campagna elettorale. Ospiti d'onore del congresso sono appunto Maurizio Fugatti e l'omologo tirolese Anton Mattle, per sottolineare il ruolo dell'Euregio, come apprende l'ANSA da via Brennero.





