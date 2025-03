Giovane di Egna denunciato per detenzione ai fini di spaccio

I carabinieri di Egna hanno denunciato un giovane del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo nei pressi del campo sportivo, nel comune di Cortina sulla Strada del Vino, i carabinieri hanno fermato un'autovettura, condotta da un 21enne residente del posto.

Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto una dose di cocaina. A eguito della scoperta è stata perquisita anche l'appartamento del giovane, situato nelle vicinanze. Durante le operazioni, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti, ovvero circa 150 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana.

Il giovane è stato deferito in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intera quantità di sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e custodita presso il Comando Compagnia dei carabinieri di Egna, in attesa di essere depositata alla Cancelleria Penale del Tribunale di Bolzano. L'Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata e ora vaglierà la posizione del giovane per quanto riguarda l'aspetto penale. Al medesimo è stata poi ritirata la patente di guida e contestualmente informato il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.



