Si lancia dal monte Tombio e si ferisce durante l'atterraggio

Un base jumper norvegese di 41 anni è rimasto ferito dopo essersi lanciato dal monte Tombio, nella zona di Riva del Garda, in Trentino. L'incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 11. Sul posto è intervenuto il personale medico di Trentino Emergenza e l'elicottero di soccorso, oltre ai vigili del fuoco volontari di Riva del Garda ed i carabinieri della Compagnia di Riva.

Dalle prime informazioni pare che il 41enne stesse per atterrare quando, forse per un errore di manovra con la vela, è precipitato per alcuni metri nella parte conclusiva della planata. Un "volo" di cinque o sei metri che gli ha procurato alcuni traumi. Il jumper non sarebbe però in pericolo di vita.





