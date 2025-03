Scivola durante un'escursione in Vigolana, 27enne in ospedale

Una persona di 27 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere scivolata in una valletta a circa 1.900 metri di quota sulla Vigolana, nella zona della Val Larga. Sul posto il Soccorso alpino con l'elicottero ed i vigili del fuoco volontari di Vigolo Vattaro che hanno dato supporto all'elisoccorso presso il campo sportivo del paese.

L'incidente si è verificato questa mattina presto. Da chiarire se l'escursionista stesse rientrando da un'escursione dopo aver passato la notte in bivacco, oppure se sia invece partito all'alba di questa mattina.



