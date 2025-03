Picchia la compagna per strada a Bolzano, arrestato 35enne

Gli agenti della squadra volanti della questura di Bolzano hanno arrestato un 35enne, cittadino straniero, per maltrattamenti nei confronti della compagna. I poliziotti sono intervenuti, la scorsa serata, in via Buozzi, richiamati dalle urla di una donna che cercava di sottrarsi ad un uomo che la stava afferrando per il collo per poi scagliarla con violenza contro un muro.

Gli agenti hanno bloccato a fatica l'uomo e soccorso la vittima che ha raccontato che il suo compagno, da anni residente a Bolzano, incensurato ed in regola con il permesso di soggiorno, a seguito di una lite banale in un locale della zona, l'ha prima trascinata all'esterno e, poi, senza che nessuno intervenisse in sua difesa, l'ha picchiata in mezzo alla strada, strappandole gli orecchini dai lobi delle orecchie e sottraendole il telefono cellulare per controllare i suoi profili social.

In questura, la giovane - alla quale in ospedale è stato diagnosticato un trauma facciale plurimo con una prognosi iniziale di guarigione di 10 giorni salvo complicazioni - ha presentato denuncia contro il compagno con il quale intratteneva da circa quattro anni una relazione spesso sfociata, a causa della gelosia dell'uomo, in abusi e violenze fisiche.

Il questore, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno ed emesso nei confronti del 35enne un decreto di espulsione che diverrà operativo una volta concluso l'iter del procedimento penale.



