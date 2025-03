Gmm, nel 2025 sette nuovi forage in Benin

Ampliare l'accesso all'acqua potabile di buona qualità, ridurre le malattie riconducibili all'uso di acqua non potabile, migliorare l'alimentazione grazie alla possibilità di sviluppare piccole coltivazioni: sono alcuni degli obiettivi del programma acqua, realizzato ogni anno in collaborazione con alcune Caritas diocesane del Benin, che il GMM "Un pozzo per la vita" si appresta ad avviare mentre si avvicina l'appuntamento annuale con la Giornata mondiale dell'acqua che si celebra il 22 marzo.

Quest'anno, oltre 16.000 persone potranno beneficiare delle sette nuove trivellazioni ("forage") di cui si prevede la costruzione. I villaggi interessati dall'intervento si trovano in zone particolarmente disagiate e spesso lontane dalle principali vie di comunicazione dei dipartimenti di Borgou, Donga, e Zou del Paese dell'Africa occidentale. Il costo complessivo del programma acqua 2025 sarà di circa 180.000 euro.

"Fin dai primi anni della mia attività in Africa - commenta il fondatore del GMM, Alpidio Balbo - mi sono reso conto di quanto sia importante l'acqua, non solo sotto il profilo igienico ma anche sotto quello sociale. Ben venga, quindi, la Giornata mondiale dell'acqua che, ad esempio con il tema di quest'anno ("La conservazione dei ghiacciai"), che sembrerebbe aver ben poco a che fare con l'Africa, ci ricorda, invece, quanto tutti, in qualunque parte del mondo viviamo, possiamo fare qualcosa per salvaguardare una risorsa vitale".



