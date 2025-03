Gli altoatesini consumano meno droghe rispetto agli austriaci. E' questo il dato più rilevante, almeno a sud del Brennero, del nuovo studio europeo sull'analisi delle acque nere. Come è avvenuto durante la pandemia, quando con questa tecnica fu stimata la diffusione del Covid, le acque nere svelano anche il consumo degli stupefacenti.

L'Istituto di medicina forense di Innsbruck, nell'ambito della rete di ricerca europea Score, ha analizzato le acque reflue di 79 Comuni in Austria, come anche della zona di Bolzano, ovvero il bacino di raccolta del depuratore che include il capoluogo altoatesino, Andriano, Postal, Appiano, Gargazzone, San Genesio, Cornedo, Castelrotto, Nalles, Renon, Terlano e Tires.

Da questi dati si evince che il consumo di stupefacenti in Alto Adige è inferiore a quello in Austria, Innsbruck batte infatti Bolzano in tutti i settori (droghe e alcol). Per quanto riguarda la cocaina, l'utilizzo tra gli altoatesini è più elevato, in linea con l'Austria orientale, che include Vienna, rispetto all'Austria occidentale. In Tirolo l'hotspot della cocaina è Kufstein.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA