Finti carabinieri truffano un'anziana a Vipiteno, due denunciati

I carabinieri di Vipiteno hanno denunciato per truffa aggravata in concorso due persone di origine campana che, fingendosi appartenenti all'Arma hanno tentato alcuni raggiri in Alta Val d'Isarco.

Le indagini hanno preso il via a fine gennaio, quando al comando della compagnia carabinieri di Vipiteno sono giunte diverse segnalazioni da parte di residenti riguardanti telefonate sospette ricevute sulle linee fisse domestiche. Gli interlocutori, che si presentavano come carabinieri, avvertivano le potenziali vittime di incidenti stradali in cui sarebbero stati coinvolti i loro figli. I truffatori sostenevano che i figli fossero stati arrestati e che fosse necessario versare una cauzione ingente per evitare il carcere.

Una delle truffe si è consumata ai dannid i una 87enne che aveva ricevuto una telefonata da un falso avvocato che le riferiva che suo figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente, durante il quale avrebbe investito un uomo anziano.

Uno dei truffatori si era poi presentato alla porta della anziana signora, riuscendo a farsi consegnare diversi gioielli e la somma di 500 euro in contanti.

I veri carabinieri sono quindi intervenuti, raccogliendo informazioni ed avviando una serie di verifiche, anche grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza poste nelle vicinanze. È stato individuato un veicolo sospetto, intestato a una società di noleggio, frequentemente utilizzato da persone pregiudicate, transitato nella zona di Vipiteno il giorno della truffa. Ulteriori indagini hanno portato all'identificazione dei due sospetti che sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Bolzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA