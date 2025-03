Intervento dei vigili del fuoco a mezzogiorno a Laives per rogo in un appartamento in via Sottomonte. I pompieri arrivati poco dopo, hanno spento l'incendio e liberato l'appartamento dai fumi con l'ausilio di ventilatori. Il veloce intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti dell'edificio, ma i danni sono comunque stati ingenti, fortunatamente nessuno è rimasto ferito, informano i vigili del fuoco



Riproduzione riservata © Copyright ANSA