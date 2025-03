Tennis: Pietrangeli 'Sinner blindato a Roma? Stia con gli amici'

"Tutta questa idolatria per Sinner che ha bisogno di questo piccolo rifugio? Ma ha 23 anni e deve stare con i suoi amici, che fa si mette lì e si chiude dentro? Tutti andranno a rompergli le scatole, non la trovo una grande idea tra tutte quelle di Binaghi. Non vedo che cosa significhi".

Così Nicola Pietrangeli a margine della prima tappa del Trophy Tour al Circolo Canottieri Roma, dice la sua sulla volontà espressa dal presidente federale Angelo Binaghi di voler costruire un fortino agli Internazionali d'Italia per proteggere il numero uno del mondo. Poi, parlando ancora dell'azzurro, sottolinea come gli italiani siano "tifosi non un appassionato di sport e spero per Sinner che alle prime sconfitte la gente non si scorderà di lui. I giovani di oggi si scordano che qualcuno è passato prima di loro", conclude.



