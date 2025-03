Süd-Tiroler Freiheit, in 26 comuni con il proprio simbolo

La Süd-Tiroler Freiheit alle prossime elezioni comunali si presenterà in 26 comuni con il proprio simbolo. Sarà, inoltre, presente come "Freies Bündnis" in altri due comuni. In ulteriori dieci comuni i candidati dell'Stf correranno, invece, in liste civiche. "Per la prima volta, la Süd-Tiroler Freiheit si presenta con 14 candidati sindaci", ha spiegato il consigliere provinciale del movimento Sven Knoll, in una conferenza stampa a Bolzano.

L'Stf si presenta per la prima volta in nove comuni: a Castelrotto, San Leonardo in Passiria, Moso in Passiria, Villandro, Dobbiaco, Martello, Racines, Brennero e Vipiteno. "In questo modo offriamo ai cittadini un'alternativa che si impegna per il patriottismo, per il contenimento dei costi e per la sicurezza pubblica", afferma il portavoce del Stf per la politica locale, Werner Thaler.

La Süd-Tiroler Freiheit è particolarmente forte a Villandro, il comune del consigliere provinciale Hannes Rabensteiner. La lista propone 23 candidati, "più della Svp", hanno annunciato oggi i responsabili. Tuttavia, il movimento non è rappresentato solo nelle aree rurali. L'Stf correrà anche a Merano, Brunico, Vipiteno e Chiusa, oltre che nei comuni più grandi come Appiano e Valle Aurina. Attualmente l'Stf è la seconda forza in Consiglio provinciale e la seconda nei comuni. "Dopo il grande successo delle ultime elezioni provinciali, continuiamo a costruire nei distretti e nei comuni", afferma Knoll.



