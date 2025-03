Rabini (Verdi), 'Bolzano è ad un bivio'

"Bolzano è ad un bivio. Vogliamo impegnarci anche in futuro per una città sostenibile, più verde e più vivibile". Lo ha detto Chiara Rabini, presentando la testa di lista alle elezioni comunali del 4 maggio a Bolzano.

Come ha annunciato la capolista, i Verdi si presenteranno con Sinistra-Die Linke con 45 candidati, dei quali 23 donne. Sono tre le donne nella testa di lista invece. Si presenteranno anche undici giovani.

"I Verdi - ha aggiunto Rudi Benedikter - fanno bene al clima e fermano le destre. Il governo della città di Bolzano non deve diventare una copia della giunta provinciale". Cornelia Brugger dal canto suo ha evidenziato che "una buona politica verde è una buona politica sociale". L'insegnante sindacalista vuole impegnarsi per più offerta bilingue nelle scuole. Luca Di Biasio, candidato di Sinistra-Die Linke, ha ricordato che i Verdi e la Sinistra da subito si sono impegnati con il centro-sinistra "senza se e senza ma". "Vogliamo essere il perno di un centro-sinistra compatto che non vuole governare la città come un'azienda ma fare in modo che nessuno resti indietro".

Infine Francesca Califano ha ribadito l'impegno dei Verdi per una cultura della pace "che sulle orme di Alex Langer in questi tempi di guerra vuole contribuire a costruire ponti".



