Punto Incontro, 61.150 pasti e quasi 1.040 lavatrici nel 2024

"Una porta aperta alla possibilità di costruire un futuro diverso", è così che la cooperativa Punto d'incontro ha sintetizzato la propria attività, sostenuta in parte con il cinque per mille da destinare in sede di dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale 00425870227 e in parte con la campagna "Non lo scartare", grazie alla quale sono stati raccolti oltre 40.000 euro che verranno convertiti in almeno 2.800 ore di formazione.

Nel corso del 2024 la cooperativa ha incontrato più di 2.400 persone provenienti da molte parti del mondo, offerto quasi 61.150 pasti caldi, mediamente più di 200 persone al giorno per ristoro.

Presso la struttura del Punto d'incontro le persone che vivono in strada hanno potuto fare 3.740 docce e gli operatori hanno avviato 1.039 volte la lavatrice, praticamente tre volte al giorno.

Nel laboratorio di falegnameria hanno lavorato 21 persone. In collaborazione con i Servizi sociali di Trento e grazie alla risposta generosa di molti cittadini che hanno aderito alla raccolta fondi, in 25 hanno potuto cominciare percorsi di socializzazione al lavoro, per un totale di oltre 4.200 ore di formazione.

"Accogliere, tutelando la dignità delle persone e o rendo percorsi di uscita dalla strada, rimane il nostro obiettivo principale", fa sapere la cooperativa, che rivolge un sentito ringraziamento a "chi ci aiuta concretamente a stare con le persone più vulnerabili, offrendo un aiuto, un ascolto sincero e un luogo di lavoro dove sentirsi utile ed importante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA