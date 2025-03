Melinda a Roma con le mele delle celle ipogee delle Dolomiti

Un viaggio virtuale nel cuore delle Dolomiti alla scoperta delle celle ipogee, i magazzini naturali di roccia dove le mele si conservano in condizioni ideali con un impiego ridotto di energia (-30% rispetto alle tradizionali soluzioni di superficie). A offrirlo è il Teatro Melinda, spazio espositivo allestito nella Capitale, in piazza della Repubblica, in occasione di 'Agricoltura È', la manifestazione organizzata dal Masaf nell'anniversario dei Trattati di Roma che sarà inaugurato il 24 marzo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Aperto fino a domenica 30 marzo, il Melinda Theatre, pronto ad accogliere tra gli altri circa 3mila bambini delle scuole capitoline, garantisce l'opportunità di un'esperienza suggestiva pensata per coinvolgere il pubblico, illustrando in modo originale le caratteristiche ei vantaggi della frigoconservazione naturale all'interno della montagna. Lanciato lo scorso settembre in occasione del G7 dell'Agricoltura di Ortigia, il teatro propone in particolare un percorso immersivo lungo l'itinerario della nuova Funivia delle mele, l'impianto a fune di prossima inaugurazione realizzato dal Consorzio Melinda che costituisce una soluzione di trasporto a basso impatto unica al mondo. Nata da un progetto vincitore del bando Pnrr per lo sviluppo della logistica agroalimentare, la Funivia consentirà un trasporto efficiente della frutta tagliando, secondo le stime, 6mila viaggi da tir all'anno per un totale di 12mila chilometri di percorso su gomma risparmiati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA