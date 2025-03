Maxi-intervento a Merano causato da deodorante difettoso

Nessun incidente nel laboratorio di chimica, ma semplicemente un deodorante difettoso. E' questa la causa del maxi-intervento di Vigili del fuoco, Croce bianca e polizia questo pomeriggio all'Istituto tecnico Marie Curie di Merano. Numerosi studenti avevano accusato sintomi di malessere, 23 sono finiti per controlli in ospedale.

Il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, assieme all'Agenzia provinciale per l'ambiente e la scientifica della Polizia di stato hanno prelevato e analizzato diversi campioni nell'aria e sono giunti alla conclusione che è stato un deodorante difettoso ad aver causato le irritazioni delle vie respiratorie. Lo comunicano i Vigili del fuoco volontari di Merano su Facebook.



