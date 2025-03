In 20 Comuni altoatesini la Svp il 4 maggio senza rivali

Oggi, alle ore 12, devono essere depositate le liste per le elezioni comunali del 4 maggio in Alto Adige. Si vota in 111 Comuni. In ben 20 Comuni la Svp non ha avversari, soprattutto nel Burgraviato e in val Pusteria, e si presenta come unica lista sulla scheda elettorale, scrive il Dolomiten. Cala infatti il numero delle liste civiche, in passato molto presenti nelle vallate.

Il segretario Svp Harald Stauder difende sul giornale la candidatura di due italiani sulla lista della Volkspartei a Bolzano. E' positivo che anche alcuni italiani condividono i valori della Svp, dice. Venti anni fa, la candidatura di Elena Artioli sulla lista della Svp nel capoluogo altoatesino suscitò ancora polemiche, ricorda il Dolomiten. "Gli elettori conservatori della Svp devono accettare la realtà", taglia ora corto l'assessore ed ex vicesindaco Luis Walcher.



