Filarmonica Trento diventa fondazione, Arnoldo nuovo direttore

La Filarmonica di Trento si è trasformata in Fondazione e ha nominato un nuovo direttore artistico, Alessandro Arnoldo, nato a Trento nel 1989. Proprio quest'anno la società, nata nel 1795 per "coltivare e diffondere il culto per l'arte musicale", ha completato il percorso di trasformazione in Fondazione Filarmonica Trento.

"La nuova forma giuridica permetterà di mantenere il profondo legame con i suoi soci e di consolidare le collaborazioni con enti pubblici e privati, con ricadute positive per la promozione della cultura musicale nel territorio trentino", ha spiegato il presidente Lorenzo Arnoldi.

Il patrimonio più importante è la Sala dei concerti di via Verdi a Trento, per la quale tra giugno e settembre sono previsti interventi di miglioria: "Un luogo istituzionale e prezioso tanto per la sua ubicazione e dotazione di ottimi strumenti quanto e ancor più per le sue caratteristiche di qualità acustica", ha precisato Arnoldi.

Arnoldo è subentrato ad Antonio Carlini nell'ambito della politica di ricambio generazionale. Nella gestione amministrativa Francesca Pedroni ha preso il posto di Cristina Geier. "A Cristina Geier e Antonio Carlini va il più sentito ringraziamento per il loro prezioso, professionale e duraturo contributo di tutti questi anni", ha concluso il presidente.

Arnoldo è una figura già vicina alla realtà musicale trentina e alla programmazione della Filarmonica. Ha conseguito il diploma in direzione d'orchestra presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano e nel corso della sua carriera ha diretto numerose orchestre esibendosi in Italia, Austria, Germania, Spagna, Georgia, Croazia, Lituania, Lettonia, Belgio e Repubblica Ceca. È anche autore e conduttore di trasmissioni radiofoniche di approfondimento culturale, corrispondente per la rivista ArtesNews e ideatore della rubrica settimanale Rondò per il quotidiano "l'Adige".



