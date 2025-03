Ex candidato sindaco di Casapound corre con Lega Bolzano

Per due volte candidato sindaco per Casapound, alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio, Maurizio Puglisi Ghizzi parteciperà al voto come candidato sotto il simbolo della "Lega Corrarati Sindaco - Bürgermeister".

L'esponente del movimento di estrema destra aveva ottenuto, da candidato sindaco, 2.646 voti nel 2016 e 1.220 nel 2020q, quando Casapound si era presentata da sola al voto non avendo trovato un accordo con il centrodestra. Questa volta, Puglisi Ghizzi corre con il Carroccio per la conquista di un seggio da consigliere comunale del capoluogo altoatesino.

"La mia collaborazione con la Lega è iniziata con la candidatura di Massimo Trigolo a Laives; all'interno del movimento ho sempre trovato un ambiente di dialogo e rispetto reciproco con i consiglieri e la dirigenza, ma soprattutto persone serie, che lavorano con impegno e mettono la comunità davanti a tutto, senza tornaconti personali. ", spiega Puglisi Ghizzi che è anche tesserato con il Carroccio. "Dopo tanto tempo passato nelle battaglie sociali, ho capito che stare dentro le istituzioni, anche con un piccolo ruolo come consigliere comunale, fa la differenza", ha aggiunto.

La lista della Lega, depositata oggi, sarà composta di 25 candidati: capolista è l'uscente Roberto Selle e ne fanno parte 10 donne e 15 uomini, "tutti tesserati militanti oppure sostenitori", spiega una nota.



