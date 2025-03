Estorsione e minacce al fidanzato, in carcere bolzanina

Agenti delle squadre mobile e "volanti" della Questura di Bolzano hanno arrestato L.K., una 36enne bolzanina, per estorsione e minaccia aggravata.

La donna è accusata di aver minacciato e aggredito fisicamente, provocandogli lesioni in varie parti del corpo, l'uomo con cui da qualche tempo aveva una relazione nel tentativo di farsi consegnare somme di denaro. Inizialmente, gli aveva chiesto, di volta in volta, mille euro, arrivando poi a pretendere 1.500 euro. La donna aveva minacciato il compagno, dicendogli che lo avrebbe fatto aggredire da "suoi amici particolarmente violenti" o che lo avrebbe denunciato alla polizia raccontando di esser stata da lui violentata.

L'uomo, esasperato dalla situazione e preoccupato per la propria sicurezza personale, si è rivolto alla polizia con cui cui ha concordato tempi, modi e luogo della consegna dell'ultima tranche di denaro che gli era stata estorta. All'appuntamento con L.K., quindi, oltre alla vittima si sono presentati anche gli agenti, i quali, dopo aver assistito al passaggio del denaro, sono intervenuti bloccando la donna con ancora in mano le banconote estorte.

Dalla consultazione della banca dati del ministero dell'Interno, è emerso che non era la prima volta che le forze di polizia sono dovute intervenire per comportamenti violenti della donna, già arrestata due volte per maltrattamenti nei confronti del precedente compagno.

Nei confronti della donna, in statodi arresto a disposizione della procura della Repubblica, il questore, Paolo Sartori, ha avviato la procedura per l'emissione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.



