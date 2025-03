Arriva Italia, 'concorrenza migliora la qualità dei servizi'

"Arriva Italia è pronta a portare la propria esperienza e competenza nel mercato ferroviario.

Crediamo fermamente nella concorrenza come strumento per migliorare la qualità dei servizi e offrire ai cittadini soluzioni di mobilità efficienti, sostenibili e innovative". Lo afferma Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia.

L'azienda che opera nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, è l'autrice del ricorso con cui ha ottenuto dal Tar di Bolzano l'annullamento degli atti della gara bandita dalla Provincia per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario per i prossimi 15 anni, di valore pari a 1,64 miliardi di euro.

"Questa decisione apre la strada a un mercato più aperto e competitivo, che è sempre stato l'obiettivo di Arriva Italia", si legge in una nota.

"Il nostro obiettivo - aggiunge Costa - è contribuire allo sviluppo di un sistema ferroviario moderno, competitivo e in linea con le esigenze del territorio, mettendo al centro passeggeri e sostenibilità. Siamo determinati a lavorare con le istituzioni locali per costruire un futuro di mobilità accessibile e di alta qualità per tutti".



