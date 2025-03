Al Muse di Trento un anno di iniziative dedicate ai ghiacciai

Partiranno venerdì 21 marzo, con l'inaugurazione dell'allestimento "Dal ghiaccio a noi. le ricerche Muse sui ghiacciai nell'Antropocene" (alle 18), le iniziative del Muse per l'Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai proclamato dalle Nazioni Unite.

"Da 25 anni partecipo a ricerche che in modo trasversale interessano i ghiacciai. E questo è l'anno in cui abbiamo la nostra grande occasione, che è quella di raccontare la ricerca sui ghiacciai del network di ricerca di cui il Muse fa parte a livello locale, nazionale e internazionale", ha spiegato la coordinatrice dell'Ambito ricerca clima ecologia del Muse Valeria Lencioni. "L'esposizione stimola a riflettere sulle conseguenze più profonde della scomparsa dei ghiacciai e su cosa significa il ghiacciaio per tutta l'umanità, non solo per il trentino che frequenta la montagna".

"Se il Muse ha i risultati e i dati che ogni anno possiamo illustrare, e arriva a sfiorare i 5 milioni di visitatori all'anno, è dato dal fatto che ha un team di ricercatori molto validi e scientificamente molto preparati", ha affermato il presidente del Muse Stefano Galli, che ha spiegato come l'iniziativa "a maggior impatto scenografico sarà la mostra del fotografo Salgado". L'esposizione, curata da Lelia Wanick Salgado, sarà aperta dal 12 aprile al 21 settembre al Mart e dal 12 aprile all'11 gennaio 2026 al Muse.

Dei ghiacciai, ha aggiunto il direttore del Muse Massimo Bernardi, si parlerà anche dal punto di vista di altre culture.

"C'è una sorta di empatia verso i ghiacciai", ha detto Bernardi.

"Lo sentono in questa parte del mondo, lo sentono ancora di più in altre culture".

L'esposizione che verrà inaugurata venerdì 21 marzo rimarrà aperta fino al 9 novembre. Nello spazio dell'Agorà si terranno sette incontri per parlare del cambiamento climatico: il primo, "Tra scienza e memoria: l'eredità dei ghiacciai", si svolgerà il 16 aprile e vedrà come ospiti l'antropologo forense Daniel Gaudio e l'ex direttore dell'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali franco Nicolis.



