Aggressioni in discoteca ad Arco, disposta chiusura temporanea

Il questore di Trento, Fabrizio Mancini, ha disposto la chiusura di una discoteca di Arco per 15 giorni a causa delle numerose aggressioni e delle liti avvenute nel corso degli ultimi tempi sia all'interno, sia all'esterno del locale, anche tra minorenni. La notifica - informa la Questura - è stata effettuata dal personale della Polizia di Stato di Trento e della Compagnia Carabinieri di Riva del Garda Il provvedimento è stato emesso a seguito dell'attività istruttoria svolta dalla Divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura, su proposta dei militari del nucleo operativo radiomobile per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, il locale è stato interessato nell'ultimo periodo da un'escalation di aggressioni, che ha visto direttamente coinvolta la clientela. Non solo liti iniziate all'interno della discoteca e poi proseguite all'esterno, ma anche aggressioni nel parcheggio e episodi di intolleranza nei confronti delle forze dell'ordine. In un'occasione, i carabinieri del Nor, intervenuti per sedare una lite, sono stati oggetto di lanci di bottiglie da parte di alcuni avventori.





