Tennis: Sinner cambia manager, da Frankopan a Vittur

Cambio di manager per Jannik Sinner.

Il n.1 del tennis ha annunciato che il suo agente, Lawrence Frankopan, Ceo di StarWing Sports, lascerà il suo ruolo di supervisore delle attività commerciali dello stesso Sinner con effetto immediato. Alex Vittur, fondatore dell'agenzia di management Avima, assumerà la guida completa dell'attività del fuoriclasse altoatesino.

"A causa dei miei impegni a lungo termine con StarWing Sports non ho potuto accettare l'offerta di lavorare esclusivamente per Avima - le parole di Frankopan riferite in un comunicato diffuso da Avima -, ma sono grato di aver avuto l'opportunità di lavorare per un talento di come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Auguro a Jannik tutto il meglio e tanto successo nelle sue imprese future".

"Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno sostenuto moltissimo e questo rimarrà per sempre con me. Vorrei ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni", è il commento di Sinner, per il quale StarWing Sports è stata determinante nel gestirne la carriera commerciale da quando Jannik aveva 18 anni, creando varie partnership con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello globale.



