Tennis: ranking Atp; Sinner allunga su Zverev e Alcaraz

Ora è uffciale: aumenta il vantaggio di Jannik Sinner su Zverev e Alcaraz dopo il Masters 1000 di Indian Wells. L'altoatesino, fermo dopo il patteggiamento con la Wada per il caso Clostebol, resta saldamente n. 1 al mondo, e ha 3.385 pt in più del tedesco e 4.420 pt di vantaggio sullo spagnolo. Intanto Djokovic torna in top 5, Draper debutta in top 10 e Berrettini perde una posizione.

Quando sarà concluso il Masters 1000 di Miami, Sinner avrà superato le 41 settimane di Andy Murray. Ed è comunque matematicamente certo di scavalcare anche le 43 di Gustavo Kuerten e diventare il tredicesimo giocatore con più settimane in vetta al ranking all'attivo in carriera da quando esiste la classifica computerizzata, introdotta nel 1973.

L'altoatesino, che guida il gruppo di 11 italiani in Top 100, da qui alla vigilia degli Internazionali BNL d'Italia perderà i punti ottenuti nel 2024 a Miami, dove ha vinto il titolo (1.000); a Monte-Carlo, dove è arrivato in semifinale (400) e a Madrid, dove ha perso nei quarti (200). Al Foro, dunque, Sinner avrà 9.730 punti nel ranking Atp.

I due principali inseguitori, il numero 2 del mondo Alexander Zverev e il numero 3 Carlos Alcaraz, conservano poche chances, matematicamente parlando, di superarlo prima degli Internazionali BNL d'Italia.



