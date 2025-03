Polizia arresta giovane pusher a Bolzano

Personale della questura di Bolzano ha arrestato un giovane pusher e ha sequestrato circa due chili di stupefacenti (marijuana, hashish, cocaina, anabolizzanti e altre droghe sintetiche). L'operazione è scattata a causa di un sospetto via vai di tossicodipendenti in un condominio in via Alessandria. Dopo la perquisizione e il sequestro degli stupefacenti è scattato l'arresto per il bolzanino 31enne, incensurato, impiegato di una società di trasporti.

Sono ora in corso ulteriori indagini da parte della Squadra Mobile allo scopo di individuare, da un lato, i canali di approvvigionamento di una così variegata tipologia di sostanze stupefacenti e, dall'altro, di identificare la rete di "clienti" tossicodipendenti che l'arrestato era stato in grado di costituire in breve tempo. Il Questore Paolo Sartori ha emesso nei confronti dell'arrestato la Misura di prevenzione personale dell' avviso orale di pubblica sicurezza, prevista dal codice delle leggi antimafia e prodromica alla applicazione della sorveglianza speciale.

"Un altro trafficante individuato in città ed arrestato, ed un altro consistente quantitativo di droga pronta per lo spaccio, sequestrato. Ciò a testimonianza di come il consumo di stupefacenti nella nostra Provincia rappresenti un fenomeno tutt'altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere combattuta a tutti i livelli", ha sottolineato Sartori.





