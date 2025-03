Gasparri, a breve un vertice a Roma sull'autonomia altoatesina

Il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, rassicura il governatore altoatesino Arno Kompatscher e la Svp, preoccupati per le trattative con il Governo per la riforma dello Statuto d'autonomia. "Nessuno stallo. Sono certo che a breve ci sarà un vertice a Roma sulla questione della riforma dello Statuto", dice al quotidiano Alto Adige.

"Io e Forza Italia - prosegue - ci poniamo come garanti del riavvio delle trattative e della loro conclusione". "So delle articolazioni che fanno della Svp un partito capace di muoversi in più ambiti - aggiunge il senatore - e anche della necessità di ragionare non solo sul ripristino delle competenze ma, faccio un esempio, anche intorno al destino di A22 e della sua concessione. Che è chiamata a fare i conti nelle cornici europee sui bandi".

"I colloqui che si dovranno riaprire molto presto, appena il governo tornerà dai vertici europei, sono chiamati a tenere dentro tutto questo", è convinto Gasparri che ha anche avuto contatti col ministro Calderoli, che sa essere in prima fila nella gestione dei rapporti con la Volkspartei e la Provincia.

Gasparri non vuole parlare di stallo ma di "una pausa interlocutoria". "Forza Italia si fa garante di un riavvio delle trattative e di una loro conclusione in linea con le aspettative autonomistiche della Svp", conclude il capogruppo.



